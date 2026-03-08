Çin'den Ortak Gelecek Vizyonu

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme vizyonunun, insanlığın ilerleyişini aydınlatan bir ışık olduğunu söyledi.

Wang, söz konusu açıklamayı devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında yaptı.

Tarihte en karanlık dönemlerde bile ideallerin ve aydınlığın peşinden gitmekten vazgeçmeyen insanların olduğunu belirten Wang, bu vizyonun gerçekliği ve değerinin dünya genelinde giderek daha fazla kabul gördüğünü söyledi.

Wang, "Birbirimize düşman değiliz, bizim asıl düşmanımız savaş, yoksulluk, açlık ve adaletsizliktir. Bunları tek başımıza mücadele ederek ya da yalnızca kendimizi düşünerek yenemeyiz" dedi.

İnsanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk oluşturmanın hem güzel bir vizyon hem de tarihi bir süreç olduğunu belirten Wang, bunun birçok neslin ortak çabasını gerektirdiğini ifade etti.

Wang, 1,4 milyar nüfuslu Çin'in yeniden canlanma hedefi ve yükselişinin, büyük güçlerin üstünlük ve toprak için rekabet ettiği eski yolu izlemeyeceğini söyledi.

Bakan, "Aksine barışçıl kalkınma yolunu izleyeceğiz ve diğer ülkeleri de aynı yolu izlemeye teşvik ediyoruz" dedi.