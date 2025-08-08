Çin'den Özel Sektör Teşvik Yönergesi

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in en yüksek mahkemesi konumundaki Yüksek Halk Mahkemesi, özel sektörünün sağlıklı gelişimini daha iyi sağlamak amacıyla Özel Sektör Teşvik Yasası'nın uygulanmasına ilişkin adli çalışmalara ve kararlara yeni bir yönerge yayımladı.

Mahkemeden cuma günü yapılan açıklamada yönergenin ilgili alanlarda mahkemelerin çalışmalarına ilişkin ayrıntılı kuralları içerdiği ve uygulamaya ilişkin sorunları ele almak ve yasanın doğru ve tutarlı şekilde uygulanmasını sağlamak üzere tasarlandığı belirtildi.

İlgili kuruluşlara eşit muamele sağlanması ve ilgili genel gereklilikler ve yargı çalışmalarını kapsayan 25 maddeden oluşan yönerge, özel sektörün yasal faaliyetlerine gösterirken, adaletin sağlam ve tarafsız şekilde uygulanmasını sağlıyor ve adil bir yargı sistemi oluşturmak üzere iyileştirmeleri teşvik ediyor.

Mahkemenin nisan ayında özel sektörü teşvik etmeye yönelik olarak kabul ettiği ülkenin ilk temel yasası 20 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti.