Çin'den Sri Lanka'ya Kutlama Mesajı

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BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Sri Lanka Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Vijitha Herath'a kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Cuma günü gönderdiği mesajında Çin ile Sri Lanka arasındaki dostane ilişkilerin uzun bir geçmişe sahip olduğunu ve çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğinin iki ülke halkına da fayda sağladığını söyledi.

Wang, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, Çin ile Sri Lanka arasındaki geleneksel dostluğu ileriye taşımak, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek ve samimi karşılıklı yardım ve ebedi dostlukla ön plana çıkan Çin-Sri Lanka stratejik işbirliği ortaklığında yeni ilerlemeler kaydetmek üzere Herath ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.