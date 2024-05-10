Modüler yapıdaki evlerin taşındığı kargo gemisi Sri Lanka'ya doğru yola çıktı - Son Dakika
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Modüler yapıdaki evlerin taşındığı kargo gemisi Sri Lanka'ya doğru yola çıktı

Modüler yapıdaki evlerin taşındığı kargo gemisi Sri Lanka\'ya doğru yola çıktı

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'ndan Sri Lanka'ya doğru yola çıkan bir kargo gemisi, modüler yapıdaki 125 evin prefabrik bileşenlerini taşıyor. Bu malzemeler acil insani yardım için kullanılacak ve Sri Lanka'nın ekonomik toparlanmasına ve yaşam standartlarının iyileştirilmesine destek olacak. Yakın gelecekte Tianjin Limanı'ndan iki parti daha yardım gönderilecek.

10.05.2024 15:59
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ÇEKİM TARİHİ: 9 Mayıs 2024

1. Kargo gemisinden çeşitli görüntüler

Modüler yapıdaki 125 evin prefabrik bileşenlerini taşıyan bir kargo gemisi Perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'ndan Sri Lanka'ya doğru yola çıktı.

Bu gelişme, 26 Mart'ta Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı ile Sri Lanka'nın ilgili kurumları arasında işbirliği anlaşmalarının imzalanmasının ardından gerçekleşti.

Söz konusu malzemeler acil insani yardım için kullanılacak ve Sri Lanka'nın ekonomik toparlanmasına ve yaşam standartlarının iyileştirilmesine destek olacak.

Yakın gelecekte Tianjin Limanı'ndan iki parti yardım daha gönderilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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