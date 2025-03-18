Çin'den Taiwan Tatbikatı Açıklaması

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan yakınlarında gerçekleştirdiği tatbikatların, ulusal egemenliği ve Taiwan Boğazı'nda barışı korumak için "yerinde ve gerekli" bir adım olduğunu söyledi.

Chen, pazartesi günü yaptığı açıklamada tatbikatların aynı zamanda Taiwan lideri Lai Ching-te'nin "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı safsataları yayma ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında gerilimi ve cepheleşmeyi tırmandırma girişimlerine karşı kararlı bir karşı önlem olduğunu belirtti.