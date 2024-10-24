Çin'den TUSAŞ Saldırısına Destek Açıklaması

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Çin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından, Türkiye'nin güvenliğini ve istikrarını korumasını desteklediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, AA muhabirinin, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Çin'in terörizmin tüm biçimlerine karşı olduğunu vurgulayan Sözcü Lin, "Bir dost (ülke) olarak Çin, Türkiye'de güvenliğin ve istikrarın korunduğunu görmeyi umuyor." dedi.

Lin, saldırıda hayatını kaybedenler için taziye ve yaralılara acil şifa dilediklerini kaydetti.