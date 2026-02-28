Çin'den Yeni Atık Yönetimi Standartları - Son Dakika
Çin'den Yeni Atık Yönetimi Standartları

Çin\'den Yeni Atık Yönetimi Standartları
28.02.2026 17:42
Çin, atık elektrikli ve elektronik ürünleri için yeni standartlar yayımladı, 2026'da yürürlüğe girecek.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin Nankai bölgesinde evlerden atık toplayan personel, 3 Kasım 2024. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin, atık elektrikli ve elektronik ürünlerin bertarafı ve geri dönüşümünü daha iyi düzenlemek, kirliliği kontrol altına almak ve çevreyi korumak amacıyla yeni teknik standartlar yayımladı.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'na göre söz konusu standartlar, 2010 yılında yayımlanan düzenlemenin revize edilmiş hali olup 1 Mart 2026'da yürürlüğe girecek.

Bakanlık Sözcüsü Pei Xiaofei cuma günü düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük elektrikli ve elektronik ürün üreticisi ve tüketicisi olan Çin'de son yıllarda bu tür atıkların hem hacminin hem de çeşitliliğinin artmaya devam ettiğini belirtti.

Pei, bakanlığın bu tür atıkların sökülmesi, geri dönüştürülmesi ve kullanılması için resmi kanallar aracılığıyla uygun şekilde işlenmesini teşvik ettiğini belirterek, on yılı aşkın bir süredir çeşitli bölgelerin 1 milyardan fazla atık televizyon seti, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima ve bilgisayarı standart şekilde işlemden geçirdiğini ve yaklaşık 22 milyon ton sökülmüş malzemenin geri dönüştürüldüğünü veya uygun şekilde bertaraf edildiğini açıkladı.

Yeni teknik standartlarla düzenleme kapsamına giren atık elektrikli ve elektronik ürün kategorilerini genişleterek self-servis makineler, perakende otomatik kasa makineleri, insansız hava araçları, giyilebilir akıllı cihazlar ve akıllı araç içi cihazları da denetim kapsamına alındı.

Bu standartlar, depolama aşaması ve söküm sürecinde kirlilik kontrolüne ilişkin gereklilikleri daha ayrıntılı hale getiriyor.

Pei, bir sonraki aşamada yerel yönetimler ve işletmelere yeni gerekliliklerin uygulanması konusunda rehberlik etmekle kalmayıp, aynı zamanda açık alana atık dökümü ve standartlara aykırı söküm gibi yasadışı uygulamalara karşı sıkı denetim yapacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Politika, 28 Şubat, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Yeni Atık Yönetimi Standartları - Son Dakika

SON DAKİKA: Çin'den Yeni Atık Yönetimi Standartları - Son Dakika
