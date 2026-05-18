Çin\'den Yeni Uydu Fırlatıldı

WENCHANG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya yeni bir uydu grubu gönderdi.
Uzun Yürüyüş-8 taşıyıcı roketiyle pazar günü Beijing saatiyle 22.42'de fırlatılan uydu grubu, önceden belirlenen yörüngesine başarıyla yerleşti. Uyduların, Çin'in büyük ölçekli ticari alçak yörünge uydu ağı olan Spacesail Constellation kapsamında kullanılacak 9. uydu grubu olduğu bildirildi.
