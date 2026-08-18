Çin'den Zambiya Cumhurbaşkanı Hichilema'ya Tebrik - Son Dakika
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Çin'den Zambiya Cumhurbaşkanı Hichilema'ya Tebrik

Çin\'den Zambiya Cumhurbaşkanı Hichilema\'ya Tebrik
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Çin, Hakainde Hichilema'nın Zambiya Cumhurbaşkanı seçilmesini kutladı ve işbirliği vurgusu yaptı.

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, yeniden Zambiya Cumhurbaşkanı seçilen Hakainde Hichilema'yı tebrik etti.

Lin salı günü düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Zambiya ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini ve Zambiya'nın yeni yönetimiyle birlikte çalışarak Çin-Zambiya kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını daha da derinleştirmeye ve her iki ülke halkına daha fazla fayda sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Zambiya Seçim Komisyonu tarafından yayımlanan verilere göre Hichilema, 2,9 milyondan fazla geçerli oy alarak toplam oyların yüzde 50'sinden fazlasını elde etti ve anayasal gereklilik doğrultusunda ikinci tura gerek kalmadan seçimi kazanmış oldu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Zambiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Zambiya Cumhurbaşkanı Hichilema'ya Tebrik - Son Dakika

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