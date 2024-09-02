Şi Cinping, Mali ile Stratejik Ortaklık Kurma İsteğini Vurguladı

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, diğer Afrika ülkeleri gibi Mali'nin kendi kaderini bağımsız olarak belirleme hakkını desteklediklerini ve ekonomik işbirliğini sürdürmek için geçiş hükümetiyle çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, bu hafta Pekin'de düzenlenecek Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) için ülkesini ziyaret eden Mali'deki geçiş hükümetinin lideri Assimi Goita ile bir araya geldi.

Çin'in Afrika halklarının kendi geleceklerini bağımsız olarak belirleme hakkını desteklediğini ifade eden Şi, Mali ve diğer Afrika ülkelerinin kendi ulusal koşullarına uygun modernleşme yolunda ilerlemesine katkı için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Şi, Mali ile geleneksel dostane ilişkileri ve karşılıklı dayanışmayı sürdürmeyi, Mali'nin ekonomik kalkınmasına ve halkının geçiminin iyileştirilmesine ellerinden geldiğince katkı sağlamayı istediklerini belirtti.

Mali ile tarım, enerji, maden geliştirme, altyapı inşaatı alanlarında işbirliğini derinleştirmeyi dilediklerini dile getiren Şi, geçiş hükümetinden Çin şirketleri için güvenlik garantisi ve siyasi kolaylık beklediklerini ifade etti.

"Stratejik ortaklık"

Goita da ülkesinin Çin'in bölgesel ve küresel barışa, güvenliğe ve kalkınmaya yönelik çaba ve katkıları ile başka ülkelerin iç işlerine karışmamaya yönelik tavrını takdir ettiklerini, daha yakın çok taraflı koordinasyon kurmayı dilediklerini kaydetti.

Görüşmenin ardından liderler, iki ülke ilişkilerinin seviyesini "stratejik ortaklığa" yükselttiklerini duyurdu.

Albay Assimi Goita, Mali'de 2020'de yapılan askeri darbenin ardından eski Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı devirerek iktidarı ele geçiren askeri cunta hükümetinin başında bulunuyor.

FOCAC

Çin-Afrika İşbirliği Forumunun (FOCAC) 9'uncusu 4-6 Eylül'de Pekin'de düzenlenecek. Çin ile Afrika Birliği (AfB) üyesi 53 ülkeyi ve Afrika Komisyonu'nu bir araya getiren zirveye 50'den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor.

AfB üyesi Esvatini, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile diplomatik ilişkisi olduğu için forumda yer almıyor.