 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan'ın birleşmesini sağlamak için ayrılıkçılığı önleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan'ın birleşmesini sağlamak için ayrılıkçılığı önleyecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan'ın ana kara ile birleşmesini sağlamak için ayrılıkçılığı önleyeceklerini bildirdi. Şi, Çin'in yeniden birleşmesinin kaçınılmaz bir eğilim olduğunu vurgulayarak, Tayvan'ı Çin'den ayırmak isteyenlere engel olacaklarını ifade etti. Çin-Tayvan anlaşmazlığı hala devam etmektedir ve Pekin yönetimi güç kullanımını dışlamadan Tayvan'ın ana kara ile birleşmesini hedeflemektedir.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan\'ın birleşmesini sağlamak için ayrılıkçılığı önleyecek
27.12.2023 - 06:27,
Abone Ol

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın ana kara ile birleşmesini, "kaçınılmaz eğilim" ve "haklı dava" olarak niteleyerek, birleşmeyi sağlamak için ayrılıkçılığı "her ne şekilde olursa olsun" önleyeceklerini bildirdi.

Şi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong'un 130. doğum yıl dönümü dolayısıyla Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, Tayvan sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in yeniden birleşmesinin "kaçınılmaz bir eğilim", "Çin ulusunun haklı davası" ve "halkın arzusu" olduğunu vurgulayan Şi, "Anavatanımız yeniden birleşmelidir ve elbette yeniden birleşecektir." ifadesini kullandı.

Şi, Tayvan'ı Çin'den ayırmak isteyenlere "her ne şekilde olursa olsun" engel olacaklarını ifade etti.

Tayvan'da liderlik seçimleri

Çin liderinin mesajının, Tayvan'da 2024 başında yapılacak liderlik seçimi öncesinde denk gelmesi dikkati çekti.

Pekin yönetimi, Ada'da iktidarda bulunan Demokratik İlerici Partinin (DPP) seçimdeki adayı, Başkan Yardımcısı Lai Ching-te'yi, "bağımsızlık yanlısı" ve "ayrılıkçı" olarak görüyor.

DPP'nin seçimi kazanması halinde Çin ile Tayvan arasında gerilimlerin artacağı tahmin ediliyor.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times'ta yayımlanan habere göre, Çin'in Tayvan İlişkileri Ofisi'nin eski Direktör Yardımcısı, emekli tümgeneral Vang Zayşi, 23 Aralık'ta Pekin'de katıldığı bir toplantıda, Lai'yi "inatçı ve radikal bir bağımsızlık aktivisti" olarak niteleyerek seçimleri kazanmasının savaş riski yaratacağını ileri sürmüştü.

Lai'nin iktidara gelmesi halinde savaş riskinin göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Vang, "Tayvan seçimlerine dair büyük belirsizlik var ancak şurası kesin ki, Tayvan'ın bağımsızlığı savaş anlamına gelir. Tayvan'ın bağımsızlığında ısrar etmek er ya da geç savaşa yol açacaktır." diye konuşmuştu.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (KMT/Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Pekin yönetimi Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Tayvan, Pekin, Çin, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan'ın birleşmesini sağlamak için ayrılıkçılığı önleyecek - Son Dakika


00:35
Türkiye 2024'ü kutlarken, Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor Türkiye 2024'ü kutlarken, Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor
23:47
AYM, Can Atalay hakkında hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı AYM, Can Atalay hakkında hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı
22:49
Kabine, asgari ücret için bugün bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar Kabine, asgari ücret için bugün bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:31
Arjantin'de yaya köprüsü sel sularına kapıldı Arjantin'de yaya köprüsü sel sularına kapıldı
22:18
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03
İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi

Son Dakika
00:35 Türkiye 2024'ü kutlarken, Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor
23:47 AYM, Can Atalay hakkında hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı
22:49 Kabine, asgari ücret için bugün bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:31 Arjantin'de yaya köprüsü sel sularına kapıldı
22:18 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03 İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılımı, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51 Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 07:07:38. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan'ın birleşmesini sağlamak için ayrılıkçılığı önleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement