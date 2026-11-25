Çin Devlet Demiryolları, Moğolistan üzerinden Rusya'ya haftalık yolcu treni başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Devlet Demiryolları, Çin-Moğolistan-Rusya treninin haftalık gidiş-dönüş seferlerine başladığını açıkladı. Beijing-Ulan Batur-Irkutsk hattındaki tren 2.666 kilometreyi 55 saatte alacak; seferlerin personel değişimi ile ekonomik ve ticari işbirliğini artırması bekleniyor.
BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, Çin-Moğolistan- Rusya uluslararası yolcu treni seferlerinin haftalık gidiş-dönüş seferlerine başladığını duyurdu.
Şirketin açıklamasına göre, Beijing'den hareket ederek Ulan Batur üzerinden Irkutsk'a gidecek tren, 2.666 kilometrelik güzergahı 55 saatte tamamlayacak.
Açıklamada, söz konusu tren seferlerinin üç ülke arasındaki personel değişimlerini, ekonomik ve ticari işbirliğini, ayrıca kültürel ve halklar arası etkileşimi daha da geliştirmesinin beklendiği kaydedildi.
Kaynak: Xinhua
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