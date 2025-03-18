Çin Dijital Sektörü İstikrarlı Büyüme Gösterdi

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin'in dijital sektörü, 2024 yılında gelir ve kardaki artışlarla istikrarlı bir performans sergiledi.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın pazartesi günü açıkladığı verilere göre sektörün 2024 yılındaki ticari geliri, bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,5 artarak 35 trilyon yuana (yaklaşık 4,9 trilyon ABD doları) ulaştı. Sektörün toplam karı ise yüzde 3,5 artışla 2,7 trilyon yuana yükseldi.

Özellikle bilgisayar, iletişim cihazları ve diğer elektronik cihazların büyük üreticilerinin katma değeri, bir önceki yıla göre 8,4 yüzde puan artışla yüzde 11,8 büyüme sergiledi.

Yapay zeka, bulut platformları ve yükselen diğer ticari faaliyetlerin de etkisiyle ülkenin yazılım sektörü, ticari gelirlerde yüzde 10'luk bir büyümeyle 13,7 trilyon yuana ulaştı.