Çin, diplomatik ilişkileri bulunan ülkelerin Taiwan ile resmi etkileşimine karşı

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BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin ile diplomatik ilişkileri bulunan ülkelerin Çin'in Taiwan bölgesiyle her türlü resmi etkileşimine kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Wang, Salı günkü olağan basın toplantısında, Çin'in kendi çıkarlarını sıkı şekilde gözetmek için gerekli tüm tedbirleri alacağını kaydetti.

Çin ile diplomatik ilişkileri bulunan ülkelerden birkaç parlamenter ve eski yetkilinin, Taiwan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlaması dolayısıyla düzenlenen törene katıldığı yahut Lai'ye tebriklerini ilettiği yönündeki haberler basına yansıdı.

Wang, söz konusu ülke ve siyasetçilerin hatalı söz ve eylemlerinin tek Çin ilkesini ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini söyledi. Bunların Çin'in iç işlerine ağır müdahale teşkil ettiğini, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltaladığını, ayrıca Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrarı tehlikeye attığını vurgulayan Wang, "Çin bu davranışları şiddetle kınıyor" dedi.

Tek Çin ilkesinin, Çin ile diğer ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişimi için siyasi zemin ve temel dayanak olduğunu hatırlatan Wang, bu ilkenin anlamının çok açık olduğunu; dünyada tek bir Çin bulunduğunu, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin ise Çin'in tamamını temsil eden tek meşru hükümet olduğunu vurguladı.

Wang, Çin'in söz konusu ülke ve siyasetçilerden Taiwan sorununu siyasi amaçlarla manipüle etmeye son vermelerini, "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlere yanlış mesajlar göndermeyi bırakmalarını ve uluslararası ilişkilerde iyi niyeti ihlal eden yahut tek Çin ilkesini zedeleyen eylemlere dahil olmaktan vazgeçmelerini ciddiyetle talep ettiğini söyledi.

Sözcü, son dönemde çeşitli ülkelerdeki pek çok siyasi figürün ve toplumun her kesiminden insanların tek Çin ilkesine bağlılıklarını ve Çin'in "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçılara karşı çıkma ve ulusal yeniden birleşme arayışını sürdürme yönündeki haklı davasına kesin desteklerini bir kez daha teyit ettiklerini belirtti.

Wang, bu durumun, uluslararası toplumun tek Çin ilkesini gözetmeye yönelik esaslı eğiliminin sarsılmazlığını gösterdiğini vurguladı.

Tek Çin ilkesinin ihlal edilemeyeceğini ve Çin'in yeniden birleşme eğiliminin geri döndürülemez olduğunu belirten Wang, Taiwan sorununu kullanarak Çin'i kontrol altına almanın ise ateşle oynamak anlamına geldiğini belirtti. Wang, Çin'in kendi çıkarlarını sıkı şekilde korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını dile getirdi.