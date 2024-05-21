Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Endonezya'ya taziye mesajı gönderdi

Güncel

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Endonezya'da şiddetli yağış ve sellerin yol açtığı can kayıpları nedeniyle Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'ye taziye mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Salı günü gönderdiği mesajında, Batı Sumatra eyaletinin birçok bölgesinde şiddetli yağış ve sellerin neden olduğu ağır can ve mal kayıplarından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Hayatını kaybedenler için taziyelerini sunan Wang, yaslı ailelere başsağlığı ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.