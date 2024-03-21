Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Avustralya ile Normalleşme Adımlarından Memnuniyet Duyduklarını Belirtti

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Avustralya ile gerilimli bir dönemin ardından normalleşmeye yönelik adımlarından memnuniyet duyduklarını belirterek, ilişkilerin kararlı şekilde ilerlemesini istedikleri mesajını verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Avustralya'yı ziyaretinde Başbakan Anthony Albanese tarafından kabul edildi.

Vang, görüşmede, Albanese liderliğindeki İşçi Partisi hükümetinin iktidara gelmesinin ardından iki ülke ilişkilerinin olumlu yönde değiştiğine işaret ederek "Çin-Avustralya ilişkileri rayına oturmuş ve doğru yöne girmişken, tereddütte kapılmadan ve çark etmeden karalı şekilde ilerlemeli." dedi.

İşçi Partisinin, normalleşme adımlarıyla ilişkilerde "ikinci önemli dönüşümü" sağladığını kaydeden Vang, bunun iki ülke haklarının çıkarına olduğu kadar tarihsel eğilime de uygun olduğunu belirtti.

Başbakan Albanese de Çin'in kalkınma ve yoksullukla mücadelede kaydettiği mesafeyi takdir ettiklerini ifade ederek "Avustralya-Çin ilişkileri farklılıklarla ve anlaşmazlıklarla tanımlanmamalı, taraflar daima ortak çıkarları aramalı." diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, iki ülke ilişkilerinde gerilimli dönemin ardından 7 yıl sonra Avustralya'yı ziyaret etmişti.

Çin-Avustralya ilişkilerinde gerilimli dönem

Avustralya, 2018'de iç politikada yabancı etkisini önlemeye yönelik yasal düzenlemeyle Çin'in ülkedeki bazı yatırımlarına karşı tedbirler almış ve Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin 5G ağ altyapısı kurmasını yasaklamıştı.

Canberra yönetiminin 2020'de ilk vakaların Çin'de görüldüğü Kovid-19 salgınının kökenlerinin araştırılmasına yönelik Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bağımsız soruşturma talebinde bulunması da Çin'in tepkisini çekmişti.

Pekin yönetimi, Avustralya'dan arpa, şarap, dana eti ve ıstakoza kadar çok sayıda ürüne ithalat yasağı veya yüksek gümrük tarifeleri getirerek siyasi alandaki gerilimi ticari boyuta taşımıştı.

Avustralya'nın ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS ittifakına katılması da söz konusu oluşumu Pasifik'te kendisine karşı bir ittifak olarak yorumlayan Çin'in eleştirilerinin hedefi olmuştu.

İşçi Partisi iktidarında ilişkilerin yönü değişti

Avustralya'da muhalefetteki İşçi Partisinin 21 Mayıs 2022'de federal seçimleri kazanmasının ardından Anthony Albanese liderliğinde kurulan hükümet, halefi Muhafazakar Parti hükümetinin Çin ile ilişkilerde gerilimi yükselten yaklaşımını değiştireceğinin işaretlerini vermişti.

Başbakan Albanese, Kasım 2023'te 7 yıl aradan sonra Pekin'i ziyaret etmiş, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde iki ülke için çatışma yerine diyalog ile işbirliğinin doğru tercih olduğunu vurgulamıştı.