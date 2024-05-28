Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile görüştü - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile Çin-Sudan ilişkileri, Arap dünyası ve Afrika ülkeleriyle çok taraflı işbirliği konularını görüştü. Vang, Çin'in Sudan ile dostane ilişkiler geliştirme tutumunun değişmeyeceğini belirtirken, Sudanlı Bakan da Çin'e Sudan'ın kalkınmasına desteği için teşekkür etti ve işbirliğini derinleştirmek için hazır olduklarını vurguladı.

28.05.2024 20:03
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile, Çin-Sudan ilişkileri, Arap dünyası ve Afrika ülkeleriyle çok taraflı işbirliği konularını görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Pekin'de düzenlenecek Çin-Arap İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı için ülkesini ziyaret eden Muhammed ile bir araya geldi.

Çin ile Sudan'ın, bu yıl diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yılını kutladıklarını hatırlatan Vang, "Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, Çin'in Sudan ile dostane ilişkiler geliştirme tutumu değişmeyecektir." dedi.

Vang, Çin'in Sudan'ın ulusal egemenliğini ve bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, iç barışa ve istikrara kavuşmasını desteklediğini belirterek, uluslararası toplumu Sudan'da bölünmenin çözümü için uygun koşulları yaratmaya teşvik etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Çin'in Sudan'ın Çin-Arap İşbirliği Forumu'nun inşasına aktif desteğini ve katılımını takdir ettiğini kaydeden Vang, bu yıl düzenlenecek Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nda da Sudan ve diğer kıta ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Sudanlı Bakan da, Çin'e Sudan'ın kalkınmasına desteği için teşekkür ederek, Pekin ile hem Çin-Arap hem de Çin-Afrika işbirliği forumları kapsamında pratik işbirliğini derinleştirmek için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile görüştü - Son Dakika
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