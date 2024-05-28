Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Sudanlı mevkidaşıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Sudanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı için Beijing'de bulunan Sudanlı mevkidaşı Hüseyin Awad ile görüştü. Wang, Sudan ile dostane ilişkiler geliştirmeye kararlı olduklarını ifade ederken, Awad da Çin'in kalkınmasına verdiği destekten dolayı teşekkür etti. İki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını belirttiler.

28.05.2024 17:38
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BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı için Beijing'de bulunan Sudanlı mevkidaşı Hüseyin Awad ile Salı günü bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, bu yılın iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 65. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, Çin'in Sudan ile dostane ilişkiler geliştirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Wang, Sudan'ın ulusal egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü korumasını, ülke içinde barış ve istikrarı sağlamasını ve kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu aramasını desteklediklerini söyledi. Wang, uluslararası toplumu, Sudan meselesinin çözümü için elverişli dış koşulları sağlamaya teşvik etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Çin'in, Sudan'ın Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'na aktif desteğini ve katılımını takdir ettiğini belirten Wang, Çin ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirmek için 10. bakanlar konferansını bir fırsat olarak değerlendirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Wang ayrıca, ortak geleceğe sahip üst düzey bir Çin- Afrika topluluğu inşasına katkıda bulunmak amacıyla bu yılki Çin-Afrika İşbirliği Forumu'na başarıyla ev sahipliği yapmak için Sudan da dahil olmak üzere Afrika ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Awad ise Çin'in kalkınma alanındaki büyük başarılarına hayranlığını dile getirerek, ülkesinin kalkınmasına verdiği güçlü destekten dolayı Çin'e teşekkür etti. Sudan'ın tek Çin ilkesini desteklediğini ve Çin'in temel çıkarları ve başlıca endişelerini ilgilendiren konularda Çin'i her zaman kararlılıkla destekleyeceğini ifade etti.

Awad, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu ile Çin-Afrika İşbirliği Forumu'na büyük önem verdiklerini ve iki önemli forum çerçevesinde Çin ile çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Sudanlı mevkidaşıyla bir araya geldi - Son Dakika

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