Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, G7 Bildirisini Eleştirdi

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BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, G7 bildirisinde Çin ile ilgili gerçeklere dayanmayan, hukuki dayanak ve ahlaki anlayıştan yoksun asılsız iddialar ve kibir, önyargı ve yalanlarla dolu klişelerle iftira atılarak Çin ile ilgili sorunların yine manipüle edildiğini belirtti.

Lin söz konusu açıklamayı Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, Taiwan Boğazı'ndaki durum, Doğu Çin Denizi, Güney Çin Denizi, Hong Kong, Xinjiang ve Xizang ile ilgili konular ile sözde "Çin'in aşırı kapasitesi" söylemi hakkında yorumların yapıldığı G7 Liderler Bildirisi'ne yönelik soru üzerine yaptı.

G7'nin dünyayı temsil etmediğini belirten Lin, bu yedi ülkenin dünya nüfusunun yalnızca yüzde 10'unu oluşturduğuna işaret etti. Bu ülkelerin küresel ekonomideki paylarının yıllar geçtikçe düşmeye devam ettiğini söyleyen Lin, toplamda bile küresel ekonomik büyümeye Çin'den daha az katkıda bulunduklarını ve satın alma gücü paritesi açısından da ekonomik toplamlarının BRICS ülkeleri tarafından çoktan geçildiğini ifade etti.

Lin, G7'nin küresel ekonomik ortamda istikrar için koordinasyon sağlama amacından uzun süredir uzaklaştığını ve giderek ABD ve Batı'nın üstünlüğünü sürdürmek için kullanılan siyasi bir araç haline geldiğini söyledi. G7'nin kendi kural ve kararlarını BM Antlaşması ve uluslararası hukukun amaç ve ilkelerinin üzerinde tuttuğunu belirten Lin, örgütün dünyayı temsil etme kabiliyeti ile uluslararası toplum nezdindeki güvenilirliğini kaybettiğini vurguladı.

G7'nin dünyanın barışçıl kalkınma sürecine karşı olduğunu belirten Lin, örgütün bir yandan dünya barışını koruduğunu iddia ederken, diğer yandan ideoloji ve değerlerdeki farklılıklara göre sınırlar çizmeye devam ettiğini ve "demokrasiye karşı otokrasi" gibi sahte bir söylem yarattığını söyledi. Lin ayrıca, G7'nin özel gruplar oluşturarak blok çatışmasını kışkırttığını, bölgesel çatışmalarda ateşi körükleyip sorumluluklardan kaçtığını, gerginlik yaratmak için Asya-Pasifik'e askeri gemiler ve uçaklar gönderdiğini ve Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı tehdit etmek için Taiwan'ı silahlandırdığını söyledi.

Lin, "Uluslararası düzeni bozan, barış ve güvenliğe zarar veren bu yanlış hamleler, dünyada iyilikten yana olan güçler tarafından giderek daha fazla küçümsenip reddediliyor" dedi.

Ticareti siyasallaştırmaya ve silah haline getirmeye devam eden G7'nin, dünyadaki "ekonomik zorlamanın" asıl sorumlusu olduğunu belirten Lin, bunun da ülkelerin çıkarlarının zaten derin şekilde bütünleşmiş olduğu küreselleşen dünyanın tersine bir durum olduğunu ifade etti. Sözcü, "Bu tür davranışlar eninde sonunda G7'nin aleyhine dönecek" dedi.