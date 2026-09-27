Çin Dışişleri Sözcüsü, ABD'nin 'süper zeka' tercihine saygı duyup iletişim önerdi

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, yapay zeka için hangi terimin kullanılacağı konusunda ABD'nin tutumuna önem verdiklerini ve tercihine saygı duyduklarını belirtti.

Sözcü cumartesi günü Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'nin kısa süre önce tamamladığı devlet ziyaretinin sonuçlarına ilişkin ABD tarafınca yayımlanan açıklamada "yapay zeka" yerine "süper zeka" teriminin kullanılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke liderlerinin söz konusu ziyaret sırasında yapay zeka konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu belirten sözcü, yapay zekanın gelişiminin devam eden bir süreç olduğunu sözlerine ekledi.

Sözcü, "Taraflar, sürecin nasıl evrilebileceğini göz önünde bulundurarak fikir birliğine varmak amacıyla daha fazla iletişim kurabilir ve derinlemesine görüş alışverişinde bulunabilir" ifadelerini kullandı.