Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, geçen hafta Çin'de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde Çin, ABD ve Rusya liderlerini bir araya getiren üçlü toplantıya ilişkin, Pekin yönetiminin çok taraflılığa bağlı olduğunu ve etki alanı arayışında olmadığını bildirdi.

Sözcü Guo, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında AA muhabirinin, üç büyük gücü aynı masada buluşturan toplantının, sürekli bir formata dönüşmesi halinde mevcut çok taraflı kurumların etkisini zayıflatabilecek etkisi olup olmayacağına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Çin'in büyük veya küçük tüm ülkelerin eşitliğine inandığını ve uluslararası ilişkilerin daha demokratik hale gelmesi, eşit ve düzen içinde çok kutuplu bir dünyanın inşası fikrine bağlı olduğunu vurgulayan Guo, "Çin, jeopolitik rekabet veya etki alanı arayışında değil. Tüm ülkelerle karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde dostane ilişkiler kurmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Guo, AA muhabirinin, üç ülke liderlerinin Şıncın'daki toplantının ardından devlet görevlilerinin dokunulmazlığına saygı gösterilmesine ilişkin mutabakat açıklamasının, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım karşısında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) gibi uluslararası yargı organlarının rolüne dair ne gibi sonuçlar doğurabileceği sorusuna ise "Filistin sorununda Çin uluslararası toplumun adaleti sağlamaya ve uluslararası hukukun otoritesini tesis etmeye yönelik tüm çabalarını destekliyor." yanıtını verdi.

Çin'in daima UCM'nin nesnel ve tarafsız bir standarda bağlı olması gerektiğine inandığını dile getiren Guo, mahkemenin görevini hukuka uygun yapması ve Roma Statüsü'nü, genel uluslararası hukuk ile birlikte tam ve standartlara uygun yorumlayarak uygulamasını savunduğunu belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Kasım'da Çin'in Şıncın kentinde yaptıkları üçlü zirvenin ardından "barışa yönelik deklarasyon" başlığıyla ortak açıklama yayımlamıştı. Açıklamada, üç devlet başkanının, devlet görevlilerinin dokunulmazlığına rıza ve saygı ilkesini yüksek önemde gördüğü ve UCM ve diğer organların yetkilerini suistimal etmemesi gerektiği kaydedilmişti.

UCM, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de yürütülen soykırımda savaş suçları ile insanlığa karşı suçlardan sorumlu oldukları gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarmıştı.