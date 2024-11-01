Çin Donanmasından Çift Uçak Gemisi Tatbikatı

QİNGDAO, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin donanması ilk kez çift uçak gemisi filosuyla Güney Çin Denizi'nde tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat, Çin'in Liaoning ve Shandong uçak gemisi filolarıyla yürütüldü.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'ndan yapılan açıklamada uçak gemisi filolarının entegre muharebe yeteneğini artırmayı amaçlayan tatbikatın, Liaoning uçak gemisi filosunun, Ekim ayı sonlarında açık denizlerdeki olağan gerçek savaş eğitimi kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
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