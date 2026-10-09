Çin donanmasının 48. refakat görev grubu Malezya\'nın Kota Kinabalu kentine ulaştı

KOTA KİNBALU, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 48. refakat görev grubu, 5 günlük iyi niyet ziyareti kapsamında perşembe sabahı Malezya'nın Sabah eyaletinin başkenti Kota Kinabalu'ya ulaştı.

Malezya Kraliyet Donanması Doğu Filosu temsilcileri, Malezya'daki Çin Büyükelçiliği ve konsolosluk personeli ile Çinli şirketlerin ve Çin topluluklarının temsilcileri, görev grubunu karşılamak üzere limanda bir araya geldi. Malezya donanma bandosu, filo için karşılama müziği çaldı.

Ziyaret süresince iki taraf arasında mesleki konularda görüş alışverişinde bulunulacak, gemi ziyaretleri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Güdümlü füze destroyeri Tangshan, güdümlü füze fırkateyni Daqing ve kapsamlı ikmal gemisi Taihu'dan oluşan görev grubu, 2-4 Ekim tarihleri arasında ekipman bakımı, ikmal ve diğer faaliyetler için Singapur'daki Changi Limanı'nda teknik mola vermişti.