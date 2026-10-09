Çin donanmasının 48. refakat görev grubu Malezya'nın Kota Kinabalu kentine ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin donanmasının 48. refakat görev grubu Malezya'nın Kota Kinabalu kentine ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin donanmasının 48. refakat görev grubu Malezya\'nın Kota Kinabalu kentine ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin donanmasının 48. refakat görev grubu, 5 günlük iyi niyet ziyareti için perşembe sabahı Malezya'nın Kota Kinabalu kentine ulaştı. Görev grubunu limanda Malezya Kraliyet Donanması Doğu Filosu temsilcileri, Çin Büyükelçiliği ve Çinli şirket ve topluluk temsilcileri karşıladı.

KOTA KİNBALU, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 48. refakat görev grubu, 5 günlük iyi niyet ziyareti kapsamında perşembe sabahı Malezya'nın Sabah eyaletinin başkenti Kota Kinabalu'ya ulaştı.

Malezya Kraliyet Donanması Doğu Filosu temsilcileri, Malezya'daki Çin Büyükelçiliği ve konsolosluk personeli ile Çinli şirketlerin ve Çin topluluklarının temsilcileri, görev grubunu karşılamak üzere limanda bir araya geldi. Malezya donanma bandosu, filo için karşılama müziği çaldı.

Ziyaret süresince iki taraf arasında mesleki konularda görüş alışverişinde bulunulacak, gemi ziyaretleri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Güdümlü füze destroyeri Tangshan, güdümlü füze fırkateyni Daqing ve kapsamlı ikmal gemisi Taihu'dan oluşan görev grubu, 2-4 Ekim tarihleri arasında ekipman bakımı, ikmal ve diğer faaliyetler için Singapur'daki Changi Limanı'nda teknik mola vermişti.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiMalezyaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
Pakistan savaşa dahil oldu Jetler havalanıp bomba yağdırdı Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı
TikTok’ta skandal yayın Herkes emniyeti etiketliyor TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor
Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı
Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat Kurallar sil baştan değişiyor Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat! Kurallar sil baştan değişiyor
Otoyol kazısında şaşırtan keşif Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor Motorine zam, benzine indirim Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim
11:07
Real Madrid’de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı
Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı
10:59
Futbol dünyasında sahte lisans skandalı Alex ve Felipe Melo da listede
Futbol dünyasında sahte lisans skandalı! Alex ve Felipe Melo da listede
10:51
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
10:40
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
10:39
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
10:27
Güreş maçında akılalmaz olay Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
10:15
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 11:11:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Çin donanmasının 48. refakat görev grubu Malezya'nın Kota Kinabalu kentine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei