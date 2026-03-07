Çin Döviz Rezervleri Artış Gösterdi - Son Dakika
Çin Döviz Rezervleri Artış Gösterdi

Çin Döviz Rezervleri Artış Gösterdi
07.03.2026 15:46
Çin'in döviz rezervleri Şubat 2026'da 3,4278 trilyon dolara yükseldi, 28,7 milyar dolar artış sağladı.

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in döviz rezervleri 2026 yılı şubat ayı sonu itibarıyla 3,4278 trilyon dolara ulaştı. Rezervler, ocak ayı sonuna kıyasla 28,7 milyar dolar (yüzde 0,85) arttı.

Devlet Kambiyo İdaresi'nden cuma günü yapılan açıklamada, şubat ayında ABD doları endeksinin yükseldiğine dikkat çekilerek, küresel finansal varlık fiyatlarının makroekonomik veriler, para politikaları ve büyük ekonomilerdeki piyasa beklentilerinin etkisiyle karışık hareketler sergilediği kaydedildi.

Döviz kuru dönüşümü ve varlık fiyatlarındaki değişikliklerin ay boyunca ülkenin döviz rezervlerindeki artışa katkıda bulunduğu belirtildi.

Çin ekonomisinin istikrarlı ve iyileşen bir performans sergilediğini, yeni ve daha yüksek kaliteli bir gelişme ivmesi kaydettiğine dikkat çeken idare, Çin ekonomisinin uzun vadeli sağlıklı gelişimi için destekleyici koşulların ve altta yatan eğilimlerde değişik olmadığını ve döviz rezervlerinin ölçeğinde temel istikrarı koruma çabalarına sağlam destek sağladığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Finans, Döviz, Son Dakika

