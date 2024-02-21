Çin, Dünya Bankası ile İşbirliğini Derinleştirmek İstiyor - Son Dakika
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Çin, Dünya Bankası ile İşbirliğini Derinleştirmek İstiyor

Çin, Dünya Bankası ile İşbirliğini Derinleştirmek İstiyor

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Çin'in Dünya Bankası ile işbirliğini derinleştirerek küresel yoksulluğun azaltılmasına ve kalkınmaya olumlu katkılarda bulunmak istediğini söyledi. Mao, Dünya Bankası'nın Çinli Zhang Wencai'yi Genel Direktör ve Dünya Bankası İdari İşler Grup Başkanı olarak atamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Çinli sözcü, Dünya Bankası'nın reformunu desteklediklerini ve gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınmayı başarmalarına yardımcı olmak için işbirliği yürüttüklerini ifade etti.

21.02.2024 16:01
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BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Çin'in Dünya Bankası ile işbirliğini derinleştirerek küresel yoksulluğun azaltılmasına ve kalkınmaya olumlu katkılarda bulunmak istediğini söyledi.

Mao, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında Dünya Bankası'nın Çinli Zhang Wencai'yi Genel Direktör ve Dünya Bankası İdari İşler Grup Başkanı olarak ataması hakkındaki yorumunun sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

"Dünya Bankası'nın atamasını memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Mao, Çin'in dünyadaki en büyük gelişmekte olan ülke ve Dünya Bankası'nın da dünyadaki en büyük çok taraflı kalkınma kuruluşu olduğuna işaret etti. Mao, iki tarafın 40 yılı aşkın süredir yakın bir kalkınma ortaklığı kurarak verimli bir işbirliği yürüttüğünü ifade etti.

Çinli sözcü, Dünya Bankası'nın kendi kalkınma hedefini ve kurumsal kapasitesini güçlendirmek, gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınmayı başarmalarına yardımcı olmak ve küresel zorlukları etkili şekilde çözmek üzere yaptığı reformu desteklediklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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