Çin, Düşük Karbonlu Enerjiye Hızla Geçiş Yapıyor - Son Dakika
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Çin, Düşük Karbonlu Enerjiye Hızla Geçiş Yapıyor

Çin, Düşük Karbonlu Enerjiye Hızla Geçiş Yapıyor

Çin'in enerji zengini eyaletleri, karbon emisyonlarını azaltma ve karbon nötr olma hedefleri doğrultusunda çeşitlendirilmiş ve düşük karbonlu büyümeye hızla geçiş yapıyor. Shaanxi eyaletinde bulunan enerji şirketleri güvenli, akıllı ve çevre dostu kömür kullanım uygulamalarına geçerken, Changqing Petrol Sahası karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojisini kullanarak emisyonları azaltıyor. Ayrıca, Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Tsomey Drigu rüzgar çiftliği dünyanın en yüksek rakımlı rüzgar çiftliği olma özelliğini taşıyor ve bölgedeki elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı. Çin, yenilenebilir enerji kapasitesini artırarak dünya genelinde lider konumda bulunuyor.

07.04.2024 15:48
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ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler

1. Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan enerji tesislerinden çeşitli görüntüler

4. Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Shannan kentinde bulunan Tsomey Drigu rüzgar çiftliğinden çeşitli görüntüler

5. 3 (Çince): WANG YANG, Tsomey Drigu rüzgar çiftliği müdürü

Çin'in enerji zengini eyaletleri, ülkenin 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve 2060 yılına kadar karbon nötr olma hedefleri doğrultusunda, çeşitlendirilmiş ve düşük karbonlu büyümeye hızla geçiş yapıyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan enerji şirketleri güvenli, akıllı ve çevre dostu kömür kullanım uygulamalarına geçti.

"Metanol üretimi sırasında su tüketimini sektördeki geleneksel yöntemlere kıyasla yüzde 70 oranında azaltmayı başardık. Üstelik, geleneksel yöntemlere kıyasla karbondioksit emisyonlarımız yüzde 60,38, sülfür dioksit emisyonlarımız yüzde 59 ve atık kalıntı emisyonlarımız ise yüzde 61 azaldı. Yeni yeşil ve düşük karbonlu kalkınma konseptini hayata geçirmek için somut adımlar atıyoruz."

Changqing Petrol Sahası, Shaanxi eyaletinin Yulin kentinde karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojisini kullanan bir proje inşa etti.

Söz konusu teknoloji, enerji ve kimya üretiminden doğan emisyonları yakalayarak, petrol sahasında kullanılmak üzere sıvılaştırılmış karbondioksite dönüştürüyor.

"Sıvılaştırılmış karbondioksiti kapsamlı test istasyonumuza taşımak ve sekiz depolama tankına boşaltmak için tankerli kamyonlar kullanıyoruz. Daha sonra enjeksiyon tesislerimiz aracılığıyla, petrol katmanlarına su yerine sıvılaştırılmış karbondioksiti enjekte ediyoruz. Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında, geri kazanım oranında yüzde 15,1'lik artış elde ediyoruz."

Çin, özellikle bol miktarda hidroelektrik ve güneş kaynaklarına sahip plato bölgesinde yenilenebilir enerji fırsatlarından da istifade ediyor.

Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Shannan kentinde bulunan Tsomey Drigu rüzgar çiftliği, dünyanın en yüksek rakımlı rüzgar çiftliği olma özelliğini taşıyor.

"Rüzgar çiftliği tarafından üretilen şebekeye bağlı toplam elektrik an itibarıyla 214 milyon kilovat saati aşmış durumda. Rüzgar çiftliğinin birinci ve ikinci aşamaları şebekeye tam anlamıyla bağlandıktan sonra, rüzgar çiftliğinin yıllık toplam elektrik üretimi 200 milyon kilovat saati aşarak çevredeki yaklaşık 140.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Bu miktar, 60.000 ton standart kömür tasarrufuna ve 160.000 ton karbondioksit emisyonunu azaltmaya eşdeğer."

Verilere göre 2023 yılında Çin'in kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi tarihte ilk kez termik enerji kapasitesini aşarken, Çin dünya genelinde yeni kurulan yenilenebilir enerji kapasitesinin yarısından fazlasını oluşturdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yulin ve Lhasa'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Çin, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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