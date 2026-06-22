Çin\'e Yabancı Yatırımlar Artıyor

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Ticaret Temsilci Yardımcısı Ling Ji son yıllarda Çin'deki yabancı yatırımlar bağlamında hem içeri hem dışarı yönlü akışlar görüldüğünü belirterek, ülkeye gelen yabancı yatırımların ülkeden çıkan yabancı yatırımları aştığını söyledi.

Ling pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Çin'in gelişmekte olan ülkeler arasında yabancı yatırımların en önemli adresi olmaya devam ettiğini ve dünyanın önde gelen sınır ötesi yatırım adreslerinden biri olma konumunu tutarlı şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Ling, son yıllarda Çin'de yabancı yatırımların fiili kullanımında bazı dalgalanmalar yaşanmasına karşın, fiili kullanımın genel olarak 100 milyar ABD dolarının üzerinde seyrettiğini vurguladı.

Çin'de ilk 5 ayda yabancı yatırımların fiili kullanımının geçen yıla göre yüzde 8,6 düştüğünü kaydeden Ling, bu rakamın, düşüşte geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4,6 yüzde puanlık bir daralmaya işaret ettiğini ve yabancı yatırımların yapısındaki iyileşmenin sürdüğünü söyledi.

Çin'e yapılan yeni yabancı yatırımların genel istikrarının, ülkenin yabancı yatırımcılar açısından cazibesinin ne kadar güçlü olduğunu tam anlamıyla ortaya koyduğunu vurgulayan Ling, ülkedeki yabancı yatırım stokunun istikrarlı şekilde arttığını ifade etti.

Ling, Çin'deki yabancı yatırımların genel olarak ölçek, faaliyet, katkı ve beklentiler açısından istikrarlı seyrini sürdürdüğünü belirtti.