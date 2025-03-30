Çin Ekiplerinden Myanmar\'da Kurtarma

NEPİDO, 30 Mart (Xinhua) -- Çin'in Yunnan eyaletinden Myanmar'a giden arama ve kurtarma ekibi, bölgedeki ekiplerle birlikte çalışarak pazar sabahı yerel saatle 5.00'te başkent Nepido'da enkazdan yaşlı bir adamı kurtardı.

Kurtarılan kişinin bir hastanenin enkazında 40 saat boyunca mahsur kaldığı bildirildi. Gece boyunca süren yoğun çalışmaların ardından kurtarılan adam, cumartesi günü bölgeye ulaşan Çinli ekibin enkazdan çıkardığı ilk kişi oldu.