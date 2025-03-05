Çin Ekonomisi 2024 Hedeflerini Başarıyla Gerçekleştirdi

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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin ekonomisi 2024 yılında kaydettiği ilerlemeyle genel istikrarlı işleyişini sürdürdü ve ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik ana hedef ve görevleri başarıyla gerçekleştirdi.

Çarşamba günü ulusal yasama organına sunulan hükümet çalışma raporuna göre Çin, geçen yıl gayrisafi yurtiçi hasılasını önceki yıla göre yüzde 5 artırarak dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomileri arasında yer aldı ve küresel ekonomik büyümeye yaptığı yüzde 30'luk katkısını sürdürdü.