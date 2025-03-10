Çin Emlak Piyasasında İstikrar İçin Güçlü Destek - Son Dakika
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Çin Emlak Piyasasında İstikrar İçin Güçlü Destek

Çin, konut projelerine finansman desteği vererek emlak piyasasını istikrara kavuşturacak.

10.03.2025 13:03
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BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong, uygun konut projelerine verilecek güçlü finansman desteğiyle evlerin alıcılara zamanında teslim edilmesini sağlayarak, kararlılıkla emlak piyasasını yeniden istikrara kavuşturacaklarını söyledi.

Ni, pazar günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlenen basın toplantısında hükümetin sektörü desteklemek üzere farklı politikalar açıkladığını kaydederek bu yıl faiz indirimleri, kredi desteği ve vergi indirimleri gibi ilgili önlemlerin etkilerini güçlendirmek üzere daha fazla çalışma yürütüleceğini belirtti.

Ni, bakanlığın emlak projelerine kredi sağlamaya yönelik "beyaz liste" mekanizmasını genişletip köykentlerin ve harap haldeki konutların yenilenmesini hızlandıracaklarını ifade etti.

Bakan, sektörde yeni bir kalkınma modeli inşa etmek üzere emlak gelişimi, finansmanı ve satışlarındaki temel mekanizmaların reforma tabi tutulacağını kaydetti.

Eylül ayından bu yana hükümetin destek politikalarının etkin şekilde piyasa güvenini güçlendirip sektörde olumlu değişimler sağladığını kaydeden bakan, verilere göre piyasanın ocak ve şubat aylarında toparlanma ivmesini sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: Xinhua

Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Emlak Piyasasında İstikrar İçin Güçlü Destek - Son Dakika

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