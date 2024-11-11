Çin-Endonezya İş Forumu Beijing'de Yapıldı

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BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing, pazar günü düzenlenen Çin- Endonezya iş forumuna ev sahipliği yaptı.

Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu Başkanı Gao Yunlong, forumda yaptığı konuşmada iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı uygulamak ve ikili ticaret ve yatırım işbirliğinde yeni başarılar elde etmek üzere Endonezya ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Aynı zamanda Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı olan Gao, Çin ve Endonezya'nın gelişmekte olan ülkeler arasındaki kazan-kazan işbirliğine örnek teşkil etmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinlikte konuşma yapan Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ise Çinli işletmelerin Endonezya'ya yatırım yapmalarının memnuniyetle karşılanacağını belirterek, ortak refah ve kalkınma sağlamak üzere daha yakın bir ikili işbirliğini sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.