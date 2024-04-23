Çin Enerji İnşaat Şirketi, Cezayir'de 220 MW'lik bir fotovoltaik enerji santrali inşa ediyor - Son Dakika
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Çin Enerji İnşaat Şirketi, Cezayir'de 220 MW'lik bir fotovoltaik enerji santrali inşa ediyor

Çin Enerji İnşaat Şirketi (PowerChina), Cezayir'in kuzeyinde 220 MW'lik bir fotovoltaik enerji santralinin inşasına başladı. Santral, 16 ayda tamamlanması planlanan ve bölgenin elektrik şebekesini güçlendirecek. Bu proje, Cezayir'in enerji dönüşümünü hızlandırmayı amaçlayan 2 GW'lık bir güneş enerjisi programının bir parçasıdır.

23.04.2024 13:51
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CEZAYİR, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin Enerji İnşaat Şirketi (PowerChina), Cezayir'in kuzeyinde toplam 220 megavat kurulu kapasiteli bir fotovoltaik enerji santralinin inşasına başladı.

Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkab, başkent Cezayir'in 400 kilometre güneydoğusundaki Biskra vilayetinin Bir Nam köyünde Pazartesi günü düzenlenen temel atma törenine katıldı.

16 ayda tamamlanması beklenen santral, inşaat aşamasında 600'den fazla istihdam yaratacak ve bölgenin elektrik şebekesini güçlendirecek.

Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi, 25 Mart'ta Cezayir'in kuzeyindeki Megayir vilayetinde 200 megavatlık bir güneş enerjisi tesisinin temelini atmıştı.

Bu santraller, Kuzey Afrika ülkesinin enerji dönüşümünü kolaylaştırmayı hedefleyen 2 gigavatlık iddialı bir güneş enerjisi programı kapsamında inşa ediliyor.

Kaynak: Xinhua

Cezayir, Enerji, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Enerji İnşaat Şirketi, Cezayir'de 220 MW'lik bir fotovoltaik enerji santrali inşa ediyor - Son Dakika
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