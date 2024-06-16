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BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin enerji yoğunluğunu en hızlı azaltan ülkelerden biri haline geldi.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan (NDRC) yapılan açıklamada, yeni enerji güvenliği stratejisi kapsamında Çin'in enerji arzını koruma kabiliyetinin önemli ölçüde arttığı ve uluslararası enerji işbirliğinin tüm cephelerde güçlendirildiği belirtildi.

Açıklamada ülkenin son yıllarda enerji tüketim modellerinde reform yaparak kayda değer sonuçlar elde ettiği, toplam enerji tüketiminin etkin bir şekilde kontrol altına alındığı ve enerji tüketim yapısının önemli ölçüde iyileştirildiği belirtildi.

NDRC'ye göre birim GSYİH başına tüketilen enerji miktarını ifade eden enerji yoğunluğu Çin'de 2013'ten 2023'e kadar yüzde 26,4 azaldı.