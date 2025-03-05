Çin, Fentanil Kontrolüne İlişkin Yeni Rapor Yayımladı

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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Narkotik Kontrol Komisyonu Ofisi'nden üst düzey bir yetkili, fentanille bağlantılı maddeler de dahil olmak üzere uyuşturucuların kontrolüne yönelik yeni sorunları ve zorlukları çözmek için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Çin salı günü "Fentanille Bağlantılı Maddelerin Kontrolü: Çin'in Katkısı" başlıklı resmi bir rapor yayımladı.

Yetkili, söz konusu raporun Çin'in fentanille bağlantılı maddeleri kontrol etmedeki tutumu, aldığı önlemler ve elde ettiği başarılar hakkında toplumun her kesiminden insanlar ve uluslararası toplumun kapsamlı ve derinlemesine bir anlayışa sahip olmasını sağladığını belirtti.

Çin'in Birleşmiş Milletler'in uyuşturucuyla mücadeleye yönelik sözleşmelerini ciddiyetle uyguladığını vurgulayan yetkili, Çin'in uyuşturucuyla mücadele konusunda sağlam bir yasal sistem kurduğunu ve fentanille bağlantılı maddeler ve bu tür maddelerin üretimde kullanılabilecek öncü kimyasallar üzerinde sıkı kontrol uyguladığını ifade etti.

Yetkili, Çin'in kontrol ve kolluk kuvvetleri kapsamındaki çabalarına destek olarak fentanille bağlantılı maddelerin test edilip tanımlanmasına yönelik bir teknik sistem kurup geliştirdiğini de kaydetti.

Çin'in yasalara uygun olarak fentanille bağlantılı maddeler ve bu tür maddelerin üretimde kullanılabilecek öncü kimyasallar ile ilgili suç faaliyetleri üzerine ciddiyetle gittiğini ifade eden yetkili, fentanille bağlantılı maddelere ilişkin kontrollerin tam olarak uygulanmasından bu yana, söz konusu maddelerin yurtdışına kaçırılması ya da ticaretiyle ilgili herhangi bir vaka tespit edilmediğini vurguladı.

Yetkili, Çin'in uyuşturucu kontrolüne yönelik uluslararası yükümlülüklerini ciddiyetle yerine getireceğini, mevcut uluslararası uyuşturucu kontrolü sistemini sıkı şekilde koruyacağını ve küresel uyuşturucu kontrolünü kapsamlı şekilde teşvik edeceğini belirtti.