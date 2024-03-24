Çin, Filipinler'e gerilimi yükseltmeme uyarısı yaptı - Son Dakika
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Çin, Filipinler'e gerilimi yükseltmeme uyarısı yaptı

Çin yönetimi, Güney Çin Denizi'nde yaşanan olayın ardından Filipinler'e gerilimi yükseltmeme çağrısı yaptı. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Filipinler'in provokasyonlarına son verilmesini istedi. Olayda, Çin gemileri tarafından Filipinler sahil güvenlik gemilerine tazyikli su sıkılmıştı. Güney Çin Denizi'nde yaşanan ihtilaflar, bölge ülkeleri arasında egemenlik anlaşmazlıklarına neden oluyor.

24.03.2024 22:11  Güncelleme: 22:14
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Pekin yönetimi, dün Güney Çin Denizi'nde Çin sahil güvenlik gemilerinin Filipinler gemilerine tazyikli su sıktığı olayın ardından Manila'ya bölgede gerilimi yükseltmeme uyarısında bulundu.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, yaptığı açıklamada, Filipinler gemilerinin tekrar eden uyarılara ve rota kontrollerine rağmen bölgeye girdiğini, Çin tarafının buna karşı yasal kontrol, engelleme ve tahliye müdahalesinde bulunduğunu belirtti.

Olayın, Filipinler'in provokasyonundan kaynaklandığını savunan Vu, "Filipinler'e çatışmayı artıracak, gerilimi yükseltecek açıklamalarına, ihlal ve provokasyonlarına son verme çağrısı yapıyoruz." dedi.

Vu, Çin'in müdahalesinin "yasal, makul ve profesyonel olduğunu", "provokasyonu kararlılıkla savuşturduğunu" belirterek, "Filipinler, Çin'in kırmızı çizgilerini ihlal etmeyi sürdürdüğü müddetçe Çin de toprak bütünlüğünü ve denizlerdeki hakları ile çıkarlarını savunmayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Dün yaşanan olayda, Spratly Adaları yakınındaki İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturmuş savaş gemisi "BRP Sierra Madre"ye rutin ikmal yapan Filipinler sahil güvenlik gemilerine Çin gemileri tarafından tazyikli su sıkılmıştı.

İkinci Thomas Sığı

Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan, Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, iki ülke arasında ihtilaflı deniz bölgeleri arasında yer alıyor.

Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği batık resifte, Filipinler Donanmasına ait savaş gemisi karaya oturmuş halde bulunuyor. Gemiye ikmal sağlamak üzere Filipinler gemileri aralıklarla bölgeyi ziyaret ediyor.

Pekin yönetimi, karaya oturtulan savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, resifin eski haline getirilmesini istiyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

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