Çin: Filipinler'in ABD ile Tatbikatı Sorun Yaratıyor

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bölge ülkelerinin Filipinler'in ABD ile büyük ölçekli askeri tatbikatlar düzenleme kararını hoş karşılamadığını ve bu karara karşı olduklarını söyledi.

Guo, pazartesi günkü basın toplantısında ABD ile Filipinler'in pazartesi günü ortaklaşa başlattığı yıllık askeri tatbikatlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu tatbikatlar, Beijing ile Manila arasında Güney Çin Denizi'ne ilişkin ihtilafın sürdüğü bir dönemde düzenleniyor.

Guo, "Dünyanın tek taraflılık, korumacılık ve zorbalıkla karşı karşıya olduğu bir dönemde bölgedeki ülkeler, bölgenin istikrarını korumak ve zorluklarla mücadele etmek üzere daha fazla dayanışma, koordinasyon ve ortak çaba çağrısı yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Böylesi bir ortamda Filipinler'in bölge dışından bir ülkeyle büyük ölçekli askeri tatbikatlar düzenlemeyi seçtiğini ve bölgenin stratejik istikrarına ve ekonomik beklentilerine zarar verebilecek stratejik ve taktik silahlar getirdiğini kaydeden Guo, bu durumun Filipinler ve ABD'yi bölge ülkeleriyle karşı karşıya getirdiğini vurguladı.

Sözcü, "Bölge ülkeleri, bu kararı hoş karşılamamıştır ve bu karara karşıdır" ifadelerini kullandı.

Taiwan sorununun tamamen Çin'in içişlerine ait bir konu olduğunu ve Çin'in temel çıkarlarının temelinde yer aldığını hatırlatan Guo, Taiwan sorununun herhangi bir ülke tarafından bölgedeki askeri konuşlanmasını güçlendirmek, gerilim ve cepheleşmeyi artırmak ve bölgesel barış ve istikrarı bozmak için bir bahane olarak kullanılmasına kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.

Sözcü, "İlgili tarafları, Taiwan sorunu hakkında provokasyonda bulunmamaya çağırıyoruz. Ateşle oynayanlar kendilerini yakarlar" diye konuştu.