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Çin, Filipinler'in denizdeki sorunları uygun şekilde ele almasını umuyor - Son Dakika
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Çin, Filipinler'in denizdeki sorunları uygun şekilde ele almasını umuyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Filipinler'in rasyonel kararlar almasını ve denizdeki sorunları uygun şekilde ele almak üzere Çin ile birlikte çalışmasını umduklarını belirtti. Wang, Çin'in tutumunun değişmediğini vurgulayarak, anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesi konusundaki kararlılıklarının devam ettiğini söyledi.

Çin, Filipinler\'in denizdeki sorunları uygun şekilde ele almasını umuyor
22.12.2023 - 12:37,
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BEİJİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Filipinler'in rasyonel kararlar almasını, komşuların birbiriyle iyi geçinmesine yönelik etkin yolu takip etmesini ve denizdeki sorunları uygun şekilde ele almak ve çözmek üzere Çin ile birlikte çalışmasını umduklarını belirtti.

Wang, Perşembe günkü olağan basın toplantısında, Çin'in Filipinler ile denizdeki ihtilaflar konusundaki tutumuna ilişkin olarak yabancı medyadan gelen soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, komşu ülkelerle denizde yaşanan ihtilaflar söz konusu olduğunda, "Çin'in tutumunun herhangi bir değişiklik göstermeksizin tutarlı ve net olduğunu" vurguladı.

Wang, "Anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla düzgün bir şekilde çözüme kavuşturulması yönündeki kararlılığımız değişmedi. Daha önce varılan ortak anlayış ve anlaşmaların hayata geçirilmesi için Filipinler ile birlikte çalışma isteğimiz değişmedi. Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı korumak adına Filipinler ve diğer ASEAN ülkeleriyle birlikte çalışma politikamızda da değişiklik yok" dedi.

Sözcü, "Son olarak, egemenliğimiz ile meşru hak ve menfaatlerimizi koruma yönündeki kararlılığımız da değişmedi ve değişmeyecek" ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile kısa süre önce yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunan sözcü, Çin-Filipinler ilişkilerinin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve bunun temel nedeninin ise Filipinler'in politika ve tutum değiştirmesi, taahhütlerini yerine getirmeyi reddetmesi ve Çin'in meşru ve yasal hak ve çıkarlarını baltalayan provokasyonları tekrarlaması olduğunu aktardı.

Wang, "İkili ilişkiler şu anda bir yol ayrımında. Ne yöne gideceği ise hangi seçimin yapılacağına bağlı. Filipinler bu konuda ihtiyatlı davranmalı" dedi.

Kaynak: Xinhua
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