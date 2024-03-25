Çin, Filipinler'in kırmızı çizgisini zorlamasına kararlı önlemlerle karşılık verecek - Son Dakika
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Çin, Filipinler'in kırmızı çizgisini zorlamasına kararlı önlemlerle karşılık verecek

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Filipinler'in Çin topraklarına izinsiz girmesine ilişkin olarak Çin'in kararlı önlemler alarak karşılık vereceğini söyledi. Çin, kendi toprak egemenliğini ve denizdeki hak ve çıkarlarını korumak için gereken adımları atacağını belirtti.

25.03.2024 15:00
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BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Filipinler'in Çin tarafının kırmızı çizgisini zorlamaya devam etmesi halinde Çin'in kendi toprak egemenliğini ve denizdeki hak ve çıkarlarını korumak için kararlı önlemler alarak karşılık vereceğini söyledi.

Wu, Pazar günkü basın toplantısında Çin'in Nansha Qundao adalarına bağlı Ren'ai Jiao resifi bitişiğindeki sulara Filipinler'in izinsiz girmesine ilişkin soruya yanıt verirken söz konusu açıklamayı yaptı.

Wu, Filipinler tarafının tamir ve ikmal için Ren'ai Jiao'da yasadışı şekilde karaya oturtulan askeri gemiye inşaat malzemeleri götürmek amacıyla resife bitişik sulara izinsiz giren gemiler gönderdiğini söyledi.

Sözcü, Çin Sahil Güvenlik güçlerinin Filipinler'e ait gemileri hukuka uygun ve doğru düzenlemeye tabi tuttuğunu, durdurduğunu ve geri gönderdiğini, böylece Filipinler'in Çin topraklarına girmeye yönelik provokatif çabasını kararlılıkla geri püskürttüğünü belirtti. Olayın tamamen Filipinler tarafından kışkırtıldığını kaydeden Wu, Çin tarafının durumu makul, hukuki, profesyonel ve standartlara uygun şekilde idare ettiğini vurguladı.

Sözcü, Ren'ai Jiao resifi ve bitişik sular da dahil olmak üzere Nansha Qundao adalarında Çin'in tartışmasız egemenliğe sahip olduğunu kaydetti.

Wu, "Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü ihlal edilemez" dedi.

Çin tarafının, Filipinler tarafıyla ihtilafları diyalog ve görüşmeler yoluyla düzgün şekilde çözmeye istekli olduğunu, ancak Filipinler tarafının kötü niyetle hareket ederek Ren'ai Jiao resifinde "karaya oturan" askeri gemisine yasadışı şekilde inşaat malzemeleri göndererek bu gemiyi kalıcı bir tesise dönüştürmeye çalıştığını vurgulayan sözcü, Çin tarafının buna karşı eli kolu bağlı beklemeyeceğini söyledi.

Wu, Filipinler'i gerilimi tırmandıracak açıklamalar yapmaya son vermesi ve her türlü sınır aşımı eylemini durdurması yönünde uyardı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Filipinler'in kırmızı çizgisini zorlamasına kararlı önlemlerle karşılık verecek - Son Dakika

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