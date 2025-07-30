WUHAN, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey profesyonel futbol liginin işletmecisi Süper Lig şirketinin eski Yönetim Kurulu Başkanı Liu Jun, rüşvet almaktan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkumiyet kararını çarşamba günü Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Tongshan Halk Mahkemesi verdi.
Liu, 1,1 milyon yuan (yaklaşık 153.822 ABD doları) tutarında para cezasına çarptırıldı. Liu'nun rüşvet yoluyla elde ettiği yasadışı kazançlara el konularak devlet hazinesine devredilecek.
Son Dakika › Güncel › Çin Futbolunda Rüşvet Skandalı: Liu Jun'a 11 Yıl Hapis - Son Dakika
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