Çin Gemi İnşa Şirketlerinin Kar ve Gelirleri Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Gemi İnşa Şirketlerinin Kar ve Gelirleri Arttı

Çin Gemi İnşa Şirketlerinin Kar ve Gelirleri Arttı

Çin'in gemi inşa işletmeleri geçtiğimiz yıl küresel rekabet güçlerindeki iyileşmeyle beraber birleşik kar ve gelirlerinde kayda değer artış bildirdi. Önde gelen gemi inşa şirketlerinin karları bir önceki yıla kıyasla yüzde 131,7 artarak 25,9 milyon yuana (3,64 milyar ABD doları) çıkarken, ana işletme gelirleri ise yüzde 20 artışla 623,7 milyar yuana ulaştı. Çinli gemi inşa şirketleri 2023'te dijital dönüşüme hız verdi ve teknolojik inovasyon girdilerini artırdı. Birçok şirket üretim açısından küresel çapta ilk 10 arasına girerken, Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi tüm önemli gemi inşa endekslerinde küresel çapta ilk sırada yer aldı. Çinli şirketlerin lider konumlarından daha fazla yararlanarak yüksek kaliteli gelişmeyi ve rekabet gücünü ileri taşıyacaklarını söyledi.

14.02.2024 11:07  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin'in gemi inşa işletmeleri geçtiğimiz yıl küresel rekabet güçlerindeki iyileşmeyle beraber birleşik kar ve gelirlerinde kayda değer artış bildirdi.

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği'nin verilerine göre, önde gelen gemi inşa şirketlerinin karları bir önceki yıla kıyasla yüzde 131,7 artarak 25,9 milyon yuana (3,64 milyar ABD doları) çıkarken, ana işletme gelirleri ise yüzde 20 artışla 623,7 milyar yuana ulaştı.

Çinli gemi inşa şirketleri 2023'te dijital dönüşüme hız verdi ve teknolojik inovasyon girdilerini artırdı.

Birçok şirket üretim açısından küresel çapta ilk 10 arasına girerken, Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi tüm önemli gemi inşa endekslerinde küresel çapta ilk sırada yer aldı.

Birliğin genel sekreteri Li Yanqing, Çinli şirketlerin lider konumlarından daha fazla yararlanarak yüksek kaliteli gelişmeyi ve rekabet gücünü ileri taşıyacaklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Gemi İnşa Şirketlerinin Kar ve Gelirleri Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 12:00:10. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Gemi İnşa Şirketlerinin Kar ve Gelirleri Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement