Çin Gemi İnşa Şirketlerinin Kar ve Gelirleri Arttı

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BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin'in gemi inşa işletmeleri geçtiğimiz yıl küresel rekabet güçlerindeki iyileşmeyle beraber birleşik kar ve gelirlerinde kayda değer artış bildirdi.

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği'nin verilerine göre, önde gelen gemi inşa şirketlerinin karları bir önceki yıla kıyasla yüzde 131,7 artarak 25,9 milyon yuana (3,64 milyar ABD doları) çıkarken, ana işletme gelirleri ise yüzde 20 artışla 623,7 milyar yuana ulaştı.

Çinli gemi inşa şirketleri 2023'te dijital dönüşüme hız verdi ve teknolojik inovasyon girdilerini artırdı.

Birçok şirket üretim açısından küresel çapta ilk 10 arasına girerken, Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi tüm önemli gemi inşa endekslerinde küresel çapta ilk sırada yer aldı.

Birliğin genel sekreteri Li Yanqing, Çinli şirketlerin lider konumlarından daha fazla yararlanarak yüksek kaliteli gelişmeyi ve rekabet gücünü ileri taşıyacaklarını söyledi.