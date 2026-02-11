Çin Gemileri Japon Sularını İhlal Etti - Son Dakika
Güncel

Çin Gemileri Japon Sularını İhlal Etti

11.02.2026 20:47
Doğu Çin Denizi'nde Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisi, Japon kara sularını ihlal etti.

Çin'e ait Sahil Güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı Senkaku Takımadaları çevresinde Japon kara sularını ihlal ettiği bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'nin, Okinawa eyaletindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahının açıklamasına dayandırdığı habere göre, Çin'e ait 4 Sahil Güvenlik gemisi Japon kara sularına girdi.

"Topçu silahlarıyla donatılmış" olduğu belirtilen 4 geminin, Japonya'nın kontrolündeki Uotsuri ve Taisho adaları çevresinde seyrettiği aktarıldı."

Japonya Sahil Güvenliğinin (JCG) yaptığı uyarıların ardından gemilerin bölgeden ayrıldığı, yabancı gemilerin olası kara suları ihlallerine karşı JCG'nin bölgedeki gözetimini sürdürdüğü kaydedildi.

Çin gemilerinin en son 14 Ocak'ta Japon kara sularını ihlal ettiği belirtildi.

Zamanlama

İhlalin, Japonya'da 8 Şubat'ta düzenlenen erken genel seçimde iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Takaiçi Sanae'nin zaferinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

LDP, Temsilciler Meclisindeki (Şuugiin) 465 sandalyeden 316'sını kazanarak sandalye sayısını 198'den 316'ya çıkardı. Parti, bu sonuçla İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde söz konusu başarıyı elde eden ilk siyasi oluşum oldu.

Takaiçi, Ekim 2025'te LDP liderliğine seçilmiş, ardından Meclis'te yapılan oylamada başbakanlık görevini üstlenmişti. Kasım ayında parlamentoda yaptığı konuşmada Tayvan Boğazı'na yönelik bir müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden bir durum" olarak değerlendireceğini belirtmişti.

Bu açıklamalar, Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Tartışmalı adalar

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Doğu Çin Denizi, Sahil Güvenlik, Savunma, Güncel, Japon, Son Dakika

