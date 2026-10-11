Çin genelindeki çiftçiler sonbahar tahıl hasadı için yoğun mesaiyi sürdürüyor

Çin genelindeki çiftçiler sonbahar tahıl hasadı için yoğun mesaiyi sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin genelindeki çiftçiler, sonbahar dönemi tahıl hasadı için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Xinhua'nın Beijing'den 11 Ekim'de aktardığına göre hasat çalışmaları Çin genelinde yoğun şekilde devam ediyor.
BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin genelindeki çiftçiler, sonbahar dönemi tahıl hasadı için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Kaynak: Xinhua
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