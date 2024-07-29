Çin-Güney Asya Fuarı'nda 8 Milyar Yuan Değerinde Ticaret Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Çin-Güney Asya Fuarı'nda 8 Milyar Yuan Değerinde Ticaret Sözleşmesi İmzalandı

Çin-Güney Asya Fuarı\'nda 8 Milyar Yuan Değerinde Ticaret Sözleşmesi İmzalandı

Çin'in Kunming şehrinde düzenlenen 8. Çin-Güney Asya Fuarı'nda toplam değeri 8 milyar yuanı aşan birçok iç ve dış ticaret sözleşmesi imzalandı. Fuar süresince gerçekleşen çevrimiçi ve çevrimdışı satışların toplamı 500 milyon yuanı geçti. 82 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 2.000'den fazla şirketin katıldığı fuar, Çin ve Güney Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari alışverişler açısından önemli bir etkinlik olarak kabul ediliyor.

29.07.2024 12:52
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KUNMİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Pazar günü sona eren 8. Çin- Güney Asya Fuarı'nda toplam değeri 8 milyar yuanı (yaklaşık 1,12 milyar ABD doları) aşan birçok iç ve dış ticaret sözleşmesi imzalandı.

Organizatörlerden alınan bilgiye göre, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenen etkinlik süresince gerçekleşen çevrimiçi ve çevrimdışı satışların toplamı 500 milyon yuanı aştı.

Altı gün süren etkinlikte mimarlık teknolojisi, imalat, yeşil enerji ve modern tarım gibi temalara odaklanan 15 sergi salonu yer aldı.

Bu yılki fuara 82 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 2.000'den fazla şirket katıldı. Bunların neredeyse yarısı Güney Asya ve Güneydoğu Asya'daki ülkelerin tamamını temsil eden yabancı şirketlerden oluşuyordu.

Fuarın ilki Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni önerdiği 2013'te Kunming'de düzenlendi. Başlangıcından bu yana 18.000'den fazla yerli ve yabancı şirketi ağırlayan fuar, 100 milyar ABD dolarından fazla ticareti teşvik ederken 3.000'den fazla projenin de imzalanmasını sağladı.

Ticaret Bakanlığı ve Yunnan eyalet yönetimi tarafından ortaklaşa düzenlenen fuar, Çin ve Güney Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari alışverişler açısından yılın en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Resmi veriler, Çin ile Güney Asya ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2023 yılında yaklaşık 200 milyar ABD dolarına ulaşarak 2013 yılında kaydedilen miktarın iki katına çıktığını gösteriyor.

Kaynak: Xinhua

Güney Asya, Kunming, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Güney Asya Fuarı'nda 8 Milyar Yuan Değerinde Ticaret Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin-Güney Asya Fuarı'nda 8 Milyar Yuan Değerinde Ticaret Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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