Çin, Güney Kore'den Güvenlik Önlemleri Bekliyor

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BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Güney Kore'nin ülkedeki Çin vatandaşları ve kurumlarının emniyet ve güvenliğini sağlamak üzere etkili tedbirler almasını beklediklerini söyledi.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında Güney Kore'de ilan edilen sıkıyönetimle ilgili olarak Güney Kore'deki olayları takip ettiklerini ve bu ülkenin içişleri hakkında yorum yapmayacaklarını belirtti.

Sözcü, Güney Kore'de bulunan Çin vatandaşlarından ekstra güvenlik önlemleri almalarını istediklerini kaydetti.

Lin, Kore Yarımadası meselesine ilişkin tutumlarının değişmediğini vurguladı.