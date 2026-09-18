Çin, Guovang uydu ağının 25. internet uydu grubunu uzaya gönderdi - Son Dakika
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Çin, Guovang uydu ağının 25. internet uydu grubunu uzaya gönderdi

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Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurduğu Guovang takım uydu ağının parçasını oluşturacak internet uydularının 25. grubunu Long March-12 roketiyle Haynan Adası'ndan fırlattı. Uyduların planlanan konuma ulaştığı fırlatma, Long March roketleriyle yapılan 667. taşıma görevi oldu.

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurduğu "Guovang" takım uydu ağının parçasını oluşturacak internet uydularının 25. grubunu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, internet takım uydu ağının parçasını oluşturacak uydu grubu, Long March-12 roketiyle Haynan Adası'ndaki ticari uzay aracı merkezinden fırlatıldı.

Uyduların Alçak Yer Yörüngesi'ndeki planlanan konuma ulaştığı fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 667'nci taşıma görevi oldu.

"Guovang" (ulusal ağ) takım uydu ağının parçasını oluşturacak "Hualienvang" (internet) uydularının ilk grubu 16 Aralık 2024'te fırlatılmış, 2025'te 16, bu yıl da 8 grup uydu uzaya gönderilmişti.

"Ulusal ağ"

Adı Çincede "ulusal ağ" anlamına gelen Guovang, ilk kez Çin'in 2020'de Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (ITU) geniş bir takım uydu ağı kurmak için başvuru yapmasıyla gün yüzüne çıkmıştı.

Çin'in ABD merkezli SpaceX şirketinin Starlink uydu ağına rakip küresel uydu internet ağı oluşturmayı amaçladığı proje, 2021'de ülkenin kabinesi Devlet Konseyine bağlı kurulan Çin Uydu Ağı Grubu Şirketi (China SatNet) tarafından yürütülüyor.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Sanayi Şirketinin (CASIC) ana yüklenici olduğu proje kapsamında 13 bin uydunun, Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılması planlanıyor.

ITU düzenlemelerine göre, takım uydu ağı operatörlerinin, frekans hakkı kazanabilmeleri için bazı uydu konuşlandırma eşiklerini belirli sürelerde aşma şartı var.

Guovang projesi için ağın yüzde 10'unu oluşturan 1300 uydunun 2029 sonuna kadar, yüzde 50'sini oluşturan 6 bin 500 uydunun ise 2035'e kadar yörüngeye konuşlandırılması gerekiyor.

Kaynak: AA
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