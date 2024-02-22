Çin, Hainan'da yeni bir uzay aracı fırlatma alanı inşa ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Hainan'da yeni bir uzay aracı fırlatma alanı inşa ediyor

Çin, Hainan\'da yeni bir uzay aracı fırlatma alanı inşa ediyor

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na yeni bir uzay aracı fırlatma alanı inşa etmek için çalışmalara başladı. Uzun Yürüyüş-8 Y3 taşıyıcı roketi, konteyner içinde fırlatma alanına getirildi.

22.02.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAİNAN, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden alınan fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na konteyner içinde getirilen Uzun Yürüyüş-8 Y3 taşıyıcı roketi görülüyor, 22 Şubat 2024. (Fotoğraf: Çin Ulusal Uzay İdaresi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

Uzay Aracı, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Hainan'da yeni bir uzay aracı fırlatma alanı inşa ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 04:27:39. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Hainan'da yeni bir uzay aracı fırlatma alanı inşa ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement