Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 46. Filosu Göreve Başladı - Son Dakika
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 46. Filosu Göreve Başladı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması\'nın 46. Filosu Göreve Başladı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kentinde bulunan bir askeri limandan hareket eden Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 46. filosu, Aden Körfezi ve Somali açıklarındaki 45. donanma filosundan refakat görevini teslim almak üzere göreve başladı.

21.02.2024 15:21  Güncelleme: 15:23
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GUANGZHOU, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kentinde bulunan bir askeri limandan hareket eden Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 46. filosu, 21 Şubat 2024.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 46. filosu, Aden Körfezi ve Somali açıklarındaki 45. donanma filosundan refakat görevini teslim almak üzere Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kıyı kentinde bulunan bir askeri limandan demir aldı. (Fotoğraf: Yang Jie/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Aden Körfezi, Guangdong, Somali, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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