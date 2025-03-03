Çin Hava Kuvvetleri Tayland'da Gösteri Yapıyor

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TİANJİN, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri Bayi Akrobasi Ekibi, Çin ile Tayland arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere pazar günü Tayland'a gitti.

Tayland'da 10 yıl aradan sonra ilk kez gösteri sergileyecek olan ekibin J-10 tipi 7 uçakla yapacağı hava gösterisi, iki ülkenin hava kuvvetleri arasındaki derin dostluğu ortaya koyuyor.

Akrobasi ekibinin lideri Li Bin, Çin'in yerli olarak geliştirdiği büyük tanker uçağı YU-20'nin havada yakıt ikmali desteğiyle gösteri uçaklarının, Bangkok'a ara vermeksizin 3.600 kilometreyi aşan bir uçuş gerçekleştireceğini söyledi.

Ekip üyeleri, "Kusursuz bir performans sergilemek için Tayland hava sahasında yerinde incelemeler yaptık, uçuş planımızı çevreye uygun hale getirdik ve hedeflediğimiz eğitimleri gerçekleştirdik" dedi.

Tayland'da denizaşırı 12. gösterisini gerçekleştirecek olan akrobasi ekibi 60 yılı aşkın bir süre önce kuruldu. Ekip, bugüne kadar 170'i aşkın ülke ve bölgede 700'ün üzerinde heyet için 700'den fazla gösteri sergiledi.