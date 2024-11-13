Çin Havacılık Motorları'ndan Rekor Sipariş

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ZHUHAİ, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Havacılık Motorları Şirketi, toplam değeri 10 milyar yuanı (yaklaşık 1,39 milyar ABD doları) aşan 1.500'den fazla motor ürünü için sipariş ve işbirliği sözleşmesi imzaladı.

Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenen, Airshow China olarak bilinen 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda imzalanan bu anlaşmalar, Çinli şirketin bugüne kadar aldığı en büyük siparişi temsil ediyor.

Şirket sözcüsü Yang Song çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Fuarda 60'ın üzerinde farklı türde ürün sergiliyoruz ve bunların neredeyse yarısı ilk kez tanıtılıyor. Bu da bir rekor demek" ifadelerini kullandı.

Şirketin fuardaki en dikkat çeken ürünlerinden biri olan ve sadece üç ay önce Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden tip sertifikası alan AES100 motoru, ülkenin gelişmiş sivil uçak motorlarını bağımsız geliştirme konusunda önemli bir dönüm noktasına ulaştığını ortaya koyuyor.

Fuarda sivil uçak motoru pazarına ilişkin bir rapor da yayımlayan şirket, Çin pazarının önümüzdeki 20 yıl içinde 19.000 uçak motoru satın alacağını, bunun küresel pazar payının beşte birinden fazlasına karşılık geleceği ve Çin pazarının toplamda 300 milyar ABD dolarını aşacağı öngörüsünde bulundu.

Rapora göre önümüzdeki 20 yıl içinde küresel ticari turbofan motor teslimatlarının 87.000'i aşması ve yaklaşık 1,5 trilyon ABD doları değerine ulaşması bekleniyor. Ayrıca 2043 yılına kadar Çin'in ticari turbofan filosunun 21.000'in üzerinde motora ulaşacağı öngörülüyor.