Çin-Hırvatistan Ortak Polis Devriyesi Başladı

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ZAGREB, 17 Temmuz (Xinhua) -- Hırvatistan'ın en önemli turistik cazibe merkezlerinden Zagreb, Dubrovnik, Zadar ve Plitvice Gölleri Ulusal Parkı'nda bir ay sürecek 5. Çin-Hırvatistan ortak polis devriyesi, Çin'den 8 polis memurunun katılımıyla Salı günü başladı.

Çin'in Hırvatistan Büyükelçisi Qi Qianjin ortak devriyenin başlatılması münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Çinli ve yabancı turistlere yönelik güvenlik hizmetleri sağlamayı hedefleyen uygulamaya şimdiye kadar toplam 30 Çinli polis memurunun katıldığını söyledi. Ortak polis devriyesi uygulaması ilk olarak 2018'de gerçekleştirilmişti.

Qi, "Ortak polis devriyesi sadece iki ülke arasındaki kolluk ve güvenlik işbirliğinin bir simgesi değil, aynı zamanda ikili ilişkilerin istikrarlı ve sağlıklı gelişiminin canlı bir örneğidir" dedi.

Qi, Çin polisinin "nezaket, samimiyet, heyecan ve profesyonellik sergileyerek turistlerin ve Hırvatistan halkının güven ve takdirini kazanacağına" dair umut ve inancını dile getirdi.

Hırvatistan Emniyet Müdürlüğü temsilcisi Vlatka Vulic Petkovic ise Çinli polis memurlarının üst düzey profesyonelliğinden ve ortak polis devriyelerinin Hırvatistan'ın daha güvenli bir turizm cazibe merkezine dönüşmesine katkısından övgüyle bahsetti. Petkovic, bu yılki işbirliğinin de başarıya ulaşacağından emin olduğunu vurguladı.

Öte yandan Çin ortak devriye ekibinin temsilcisi Han Zhuoqi, Çinli polis memurlarının, Hırvat ekip arkadaşlarıyla beraber çalışarak ortak devriye görevini başarıyla yerine getireceklerini söyledi.